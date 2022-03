Mariella Zanetti defiende a Stephanie Cayo tras confundir jerga ‘palta’: “No todo el mundo tiene que saber”

Stephanie Cayo generó diversos comentarios en los últimos días luego de confundir la jerga ‘palta’ en un video publicado por Netflix. Por ello, este martes “América hoy” dedicó unos minutos a comentar el blooper de la actriz asegurando que le faltó calle. Sin embargo, Mariella Zanetti, quien estuvo de conductora invitada, defendió a la intérprete al asegurar que en ciertas ocasiones las jergas son utilizadas por un grupo cerrado. “Estoy escuchando que están chancando a la pobre Stephanie Cayo. Definitivamente ella no tiene por qué saber. Comencemos: en primer lugar, la jerga no es un dialecto es una forma de hablar de ciertos grupos, no necesariamente todo el mundo tiene que saber”, precisó. Video: América.