Magaly Medina se mostró indignada este martes 22 de marzo durante la emisión de su programa luego que la empresaria piurana Máfer Sánchez denunciara que Mirella Paz no le ha devuelto más de 60 prendas que le prestó para un videoclip. “Esta emprendedora confió en ella, en su amiga, y le prestó más de 60 prendas que aparentemente iban a salir en un videoclip, que nunca apareció. Si te prestan ropa es para que las agradezcas y devuelvas, y no lo hizo. Terrible con esta chica, con ella no es, ni siquiera se inmuta” , dijo la conductora de Magaly TV, la firme. Video: ATV.