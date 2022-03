Magaly Medina recibió, nuevamente, a Génesis Alarcón, expareja y madre de los hijos de Andy Polo, en la última edición de ‘‘Magaly TV, la firme’’. Luego de que la aún esposa del futbolista revelara nuevos mensajes, en los que se demuestra que el jugador no le daba el dinero necesario para cubrir las necesidades de sus niños, la conductora no pudo evitar mostrar su indignación: “No sé si a otros reporteros que han entrevistado a Andy Polo no les parece, pero a mí sí me parece humillante que una mujer tenga que estarle pidiendo al padre de sus hijos, a un amigo o tercero. Él dice: ‘Yo amo a mis hijos por sobre todas las cosas’. Pero, si amas a tus hijos por sobre todas las cosas, respeta a la madre de ellos”. Video: ATV.