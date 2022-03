Así reaccionó Brunella Horna cuando Ethel Pozo dijo que Richard Acuña no quería ir a “América hoy”

La mañana del día de hoy, 22 de marzo, Brunella Horna y Ethel Pozo acompañaban al chef invitado de “América hoy” para ver cómo preparaba un rico tacu tacu, mientras aprovechaban en comentar la nueva relación de Isabel Acevedo, conocida como la ‘Chabelita’. “¿Por qué la ‘Chabelita’ nunca muestra fotos de su novio? ¿Por qué no invitamos públicamente a que venga acá la nueva pareja?”, comentó la joven conductora. Así, Ethel salió en defensa de la bailarina y dijo “pero si Richard (Acuña) no quiere venir” , con lo que incomodó un poco a Brunella, pues el político es su actual pareja; sin embargo, se defendió diciendo que ellos no temen mostrarse enamorados en las redes sociales. Foto: América TV.