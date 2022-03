Brunella Horna aclaró que siempre ha sido rubia: “No me imagino con otro color de cabello”

Brunella Horna fue cuestionada por una imagen en la que aparece con un color distinto al rubio que siempre luce. Las presentadoras de “América hoy” estuvieron comentando un segmento sobre los radicales cambios de look que tuvieron muchos personajes de la farándula peruana. En ese sentido, la producción incluyó una fotografía de ‘Baby Brune’ con el cabello negro. Sin embargo, la conductora aclaró que se trataba de una peluca y que ella nunca ha cambiado el color natural de su cabello. “Yo he sido rubia desde que nací. No me imagino con otro tono de cabello. Desde mis fotos de bebita, me van a ver rubia. Yo lo que me hago es balayage”, explicó. Video: América TV