‘Tomate’ Barraza se fue de “América hoy” en vivo al no querer hablar sobre Vanessa López

¿Incómodo? Carlos ‘Tomate’ Barraza se presentó en “América hoy” para hablar sobre las declaraciones de su expareja Vanessa López, quien días atrás lo reprendió por no visitar a su hija menor. Ante esto, el cantante aseguró sentirse afectado por sus palabras e incluso reveló que tomará acciones para un cambio de régimen de visitas. Sin embargo, minutos después no apareció en el set y, según comentaron los propios conductores, el artista prefirió irse del programa debido a que no quería hablar sobre su relación con la madre de su última descendiente. “Me dijo que no quiere hablar del tema de la mamá de su niña, no quiere exponer el tema”, dijo Ethel Pozo: Video: América TV.