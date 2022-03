Susy Díaz revela que revisó el celular a su expareja: “Varias de la farándula lo llamaban”

Susy Díaz realizó una sorpresiva confesión durante su visita al programa “D’ mañana” este último lunes 21 de marzo. La madre de Flor Polo estuvo junto a Deysi Araujo y ambas pasaron por un curioso reto impuesto por los conductores. En dicha dinámica, Susy reveló que desde sus malas experiencias con el ‘Mero Loco’ comenzó a revisar los celulares de sus anteriores parejas. “Yo he tenido parejas que me daban sus celulares porque con uno de mis ex, voy a decir el nombre: el ‘Mero Loco’, había artistas de la farándula que lo llamaban. Por eso me dejaba sus dos teléfonos”, indicó. Video: Panamericana.