Durante la última edición de su programa, Magaly Medina presentó una serie de videos en las que se veía a María Fe Saldaña, exnovia de Josimar y madre de su menor hija, pasar un fin de semana en una discoteca salsera. Lo que más sorprendió de las imágenes es que la joven empresaria de 22 años cantó junto a sus amistades la letra de una famosa canción. “Si me ibas a dejar, por qué esperaste tanto tiempo”, se escuchaba recitar a la expareja del salsero. En todo momento, se vio a María Fe feliz y tranquila, lejos del desplante que el músico peruano le hizo con respecto al nacimiento de su bebé. Cabe mencionar que, hasta el momento, no se he evidenciado que Josimar ha visitado a la hija que tuvo con Saldaña. El artista se encuentra en Estados Unidos. Video: ATV.