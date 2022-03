Dalia Durán descartó relación alguna con Miguel Trauco: “No tengo comunicación con ningún futbolista”

En 2021, Dalia Durán reveló, ante la sorpresa de muchos seguidores, que Miguel Trauco le había hecho diversas invitaciones para invitarla a salir. La cubana aseguró que el futbolista la quiso llevar a Brasil y a otros países en busca de conquistarla. Y aunque ya pasaron varios meses de aquella revelación, la cubana volvió a dejar en claro que no mantiene relación alguna con el integrante de Saint Etienne o cualquier otro futbolista. “No, nada que ver. Yo no tengo comunicación con él ni con ninguno. No tengo comunicación con ningún futbolista. No hay ninguna amistad ni ningún tipo de comunicación”, indicó para Amor y Fuego. Video: Willax TV.