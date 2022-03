Finalmente, Christian Domínguez aclaró este lunes 21 de marzo en “América hoy” cuál fue el verdadero motivo que le llevó a tomar la radical decisión de poner punto final a su relación con Isabel Acevedo. Después de tres años, el cantante de cumbia reveló que la bailarina le dio a escoger entre ella y su hijo, fruto de la relación que mantuvo con Karla Tarazona. “Mi relación termina porque me da a escoger entre estar con mi niño o no estar cerca a él si es que yo tengo una vida con ella. Definitivamente, no hay punto de comparación. Yo en ese caso no voy a mentir nunca, existe la madre de Valentino que también lo va a hablar”, dijo. Video: América TV.