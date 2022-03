Tula Rodríguez aprovechó su tiempo libre para interactuar con sus seguidores mediante sus historias de Instagram, por lo que habilitó la casilla de preguntas para que puedan escribirle. La conductora de En boca de todos recibió varias consultas sobre la maternidad, e indicó que es una madre orgullosa de su hija adolescente Valentina, fruto de su amor con el exgerente televisivo Javier Carmona, fallecido en 2020. “¿Actualmente mantienes al 100% a tu hija?”, le escribió un usuario. “¡Claro que sí! Pero al millón por ciento, yo me hago cargo de Valentina al millón por ciento absolutamente sola, porque es lo que me tocó, caballero, no más (…) Cuando me dicen: ‘Ay, la herencia que te habrás quedado’, ¿cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra”, expresó. Video: Tula Rodríguez