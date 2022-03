Melissa Klug pasó un divertido momento con el elenco de “JB en ATV” el sábado 19 de marzo. La popular ‘Blanca de Chucuito’ respondió preguntas en torno a su reconciliación con Jesús Barco y le hicieron bromas por la diferencia de edad entre ambos. “Quiero saber cómo haces para conseguir el colágeno”, le consultó Gabriela Serpa. “De verdad que eso no sé; eso de conseguir, nada. Yo no lo busqué, ellos me siguen”, dijo. “No es que me fije en los menores, también me podría gustar uno mayor, solo que ahora me enamoré de él”, agregó en otro momento, entre risas, la influencer. Video: ATV.