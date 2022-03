Gaby Zambrano reafirma su versión sobre Gerardo Zamora: “No estoy haciendo ningún show”

Gaby Zambrano sorprendió a sus seguidores al revelar el acoso que sufrió a los 16 años de edad. La cantante reveló que ella y Gerardo Zamora mantenían contacto por mensajes y que, en alguna oportunidad, él quiso llevarla a su casa. Ante esta acusación, la ola de críticas contra la exintegrante de Agua Bella no tardó en llegar, y decidió defenderse a través de su cuenta oficial en Instagram. “Estoy aquí afrontando lo que dije y reafirmando que lo que dije es cierto. No fue mi intención hacer un show porque para hacer un show hago un comunicado”, dijo indignada por los ataques en su contra. Asimismo, recalcó que no tuvo la intención de generar polémica: “Nunca pensé que iba a rebotar la noticia; sin embargo, ahora entiendo que es porque el señor ya tiene varias denuncias”. Video: Instagram.