Dalia Durán finalmente pudo tener su primer día de trabajo en una conocida cevichería de La Victoria. Aunque llegó 2 horas tarde producto del tráfico, la cubana se dio tiempo para hablar con la prensa y respondió por qué decidió rechazar las interesantes propuestas laborales que recibió del ‘Mero Loco’ e incluso tiempo atrás, de Andrés Hurtado. “Ya tengo compromisos y sería no cumplir. Ya estoy acá los fines de semana y de lunes a viernes trabajo en otro lado también, pero igual no descarto. Si en algún momento yo estoy sin trabajo acá o en otro lado, no descarto ningún tipo de trabajo mientras eso represente un ingreso para mi hogar”, expresó ante cámaras. Video: Urpi-LR