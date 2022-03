Verónica Linares muestra que le quitaron yeso del brazo: “No puedo moverlo, no puedo hacer nada”

Han pasado casi un mes desde que Verónica Linares apareció en las pantallas de América noticias edición matinal portando un yeso en su brazo derecho producto de una fuerte caída contra el pavimento cuando se encontraba ejercitándose. Sin embargo, hace tan solo unas horas, la mujer de prensa contó a sus seguidores de redes sociales que finalmente se lo quitaron. Pese a ello, se mostró apenada, pues confesó que aún no puede ejercitar su extremidad. “ Me sacaron el yeso, pero no puedo moverlo. Me siento miserable, no puedo hacer nada. No lo puedo doblar, poco a poco me dicen. Paciencia ”, fueron las palabras de la periodista. VIDEO: Instagram