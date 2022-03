Tula Rodríguez afirma que siguió tratamiento para tener un segundo bebé: “No saben todo lo que hice”

Tula Rodríguez continúa mostrando cómo se adapta a la nueva rutina de su hija Valentina, debido a que las restricciones para los lugares públicos ya están más accesibles y la adolescente retoma su vida social . De esa forma, la conductora de TV aprovechó un momento para conversar con sus fans mediante la dinámica de la caja de preguntas en Instagram. Fue así como una seguidora le preguntó si es que le gustaría ser mamá por segunda vez y ella aclaró: “No, definitivamente no. Yo ya tengo a Valentina. Te cuento que, cuando estuve casada, me hice un tratamiento para volver a tener un hijo y no pude. No sabes todo lo que hice. Hormonas y todo y no se dio. Ahora menos”. Video: Instagram