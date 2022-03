Melissa Klug brinda detalles de su relación con Jesús Barco: “Tengo la clave de celular”

Melisa Klug estuvo presente en el programa de “JB en ATV” y reveló algunos detalles de su relación con Jesús Barco. En medio de bromas y risas con los integrantes del programa humorístico, la influencer dijo que no se considera celosa: “No soy celosa. No me dan motivos. Cuando no te dan motivos para celar, no tienes por qué serlo”. Sin embargo, Jorge Benavides no se conformó con la respuesta y decidió cuestionarla preguntando si tenía la clave del teléfono del futbolista. La ‘Blanca de Chicuito’ lo afirmó y dijo que la tiene “por si acaso pasa algo”. Video: ATV.