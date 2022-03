Patricio Parodi se encontraba declarando para “Estás en todas”, cuando sorpresivamente su enamorada Luciana Fuster apareció en cámara y comenzó a comentar para el programa. La reportera Ximena Dávila le pidió defender a ‘Los Combatientes’ de las críticas que había hecho el ‘Pato’. “Defiende a tus combatientes, ¿hay una desunión?”, preguntó la periodista, a lo que la modelo respondió sin problema: “No hay, no existe, todo lo contrario, nadie te presiona (...) No me quieras dejar así, oye, somos un vacilón”. Sin embargo, Luciana reaccionó con asombro al percatarse de que la entrevista no era para ella y salió corriendo. “¿Yo qué hago acá? lo estabas entrevistando a él”, dijo la influencer antes de salir de cuadro. Video: América TV