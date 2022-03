Pamela Franco no teme a ruptura con Domínguez: “Si me deja de querer, no me voy a morir”

Pamela Franco aseguró que no le preocupa que esporádicamente su romance con Christian Domínguez llegue a su fin, pues ella solo se enfoca en disfrutar de su presente al lado del cantante. “Nosotros estamos bien, así que para todas las personas que no quieren que estemos juntos o están esperando los tres años, bueno, pues, seguirán esperando porque lo que es para ti, es para ti, eso me lo dijo mi mamá y lo tengo claro”, comentó entre risas. “Tanto que hablan que Christian va a hacer algo, bueno, pues, si él me deja de querer, no será para mí, tampoco me voy a morir. Es parte de y nadie sabe lo que te va a pasar”, añadió la exintegrante de Puro Sentimiento. Como se recuerda, Domínguez ha sido blanco de burlas debido a que sus anteriores relaciones con personajes de la farándula no superaron los 3 años. Video: ATV