Durante el programa de “América hoy”, el ex chico reality Mario Irivarren aprovechó para pedir disculpas al cumbiambero por el incómodo momento que tuvo cuando Isabel Acevedo lo llamó.

Se mostró arrepentido. El excombatiente Mario Irivarren aprovechó su visita a “América hoy” para pedirle disculpas en vivo a Christian Domínguez luego de jugarle una broma pesada el viernes pasado. Resulta que la pareja de Vania Bludau ayudó a Isabel Acevedo, mejor conocida como ‘Chabelita’, a cumplir un reto, que consistía en llamar a su ex, en este caso Christian, pues ella lo tenía bloqueado. “Amigo, me he sentido mal, te juro. Te quiero pedir perdón, por abusar de tu confianza, por exponerte, sobre todo, por dejarme influenciar por estas malas personas” , expresó Mario. Video: América TV.