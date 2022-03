Jossmery Toledo dejó de vivir en San Isidro: “Me gusta salir con chanclas a comprar”

Jossmery Toledo reveló que abandonó su departamento en San Isidro en una entrevista para el canal de YouTube “Tú quieres show”. La integrante de “Esto es guerra” dejó entrever que habría regresado a su casa en San Juan de Lurigancho. Explicó que uno de los motivos es que no se acostumbró a vivir en ese distrito. “Sí, he vivido, pero no me gusta. Me gusta salir en pijama y chanclas a comprar, nadie me molesta”, expresó la expolicía. Video: YouTube