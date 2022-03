Tokischa regala su ropa interior a una fan durante su concierto: ‘’Dejando lo panti’'

Tokischa sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un video donde se quita la diminuta prenda que llevaba puesta y la regala a una fan que la observaba detrás de una reja. “Dejando lo panti en el #POPOLATOUR”, escribió la cantante dominicana, en su publicación del 17 de marzo, con el objetivo de promocionar su gira por USA. No obstante, el clip correspondería a la presentación que dio durante el ‘‘Isle Of Light Fest’’, evento realizado el 12 de marzo en Santo Domingo, República Dominicana. Esta no es la primera vez que la artista causa revuelo con sus acciones, luego de saltar a la fama internacional meses atrás con la controversia que generó su canción ‘‘Perra’’, junto a J Balvin. Video: Instagram