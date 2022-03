‘Giselo’ trolea a Janet tras lesionarse el tobillo: “Esa es la maldición de Anthony”

En la edición de “América hoy” de este viernes 18 de marzo, ‘Giselo’ presentó a sus compañeras y a las invitadas especiales del programa. Tras ello, Ethel Pozo empezó a bailar el challenge de Anita, pero Janet Barboza no lo pudo conseguir a pesar de sentirse cómoda. Sin embargo, el conductor resaltó que la ‘Rulitos’ no podía porque estaba lesionada del tobillo. “Si la gente de ‘Esto es guerra’ se para lesionando, ¿por qué yo no puedo?”, señaló la empresaria. De inmediato, el bailarín comentó. “Allá hacen deporte (...) esa es la maldición de Anthony”, bromeó, desatando las carcajadas en el set. Video: América TV.