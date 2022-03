Esta fue la reacción de Mariella Zanetti cuando Christian Domínguez le recordó a Luigui Carbajal

Esta mañana, 18 de marzo, el programa “América hoy” tuvo varios invitados especiales como Mariella Zanetti, Mario Irivarren y Giuliana Rengifo. Durante una de las secuencias, donde uno de los castigos del juego era llamar al ex, Mariella le dijo a Christian: “No entiendo por qué hasta ahora sigues sin hablarme”. Segundos después el cantante de cumbia le respondió: “¿Cuánto tiempo no le hablaste a Luigui (Carbajal)?”. Acto siguiente, todos los conductores no pudieron evitar la risa. Sin embargo, la cómica aseguró que nunca tuvo una relación con Luigui Carbajal, a pesar de que recientemente el también cantante reveló que sí estuvo enamorado de ella cuando trabajaron en el programa “Recargados de risa”. Video: América TV.