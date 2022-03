Christian en América hoy: “Yo sí respeto a la pareja de mi ex” ¿Indirecta a ‘Chabelita’?

Christian Domínguez participó del segmento “Viernes de juegos” en “América hoy”, donde los perdedores se someten a diversos retos impuestos por sus compañeros. En el espacio, Ethel Pozo le preguntó al cantante que —en caso perdiera— si se atrevería a llamar a su expareja. Ante la pregunta, Christian respondió firmemente que no lo haría porque ‘‘él sí respeta a la nueva pareja de su ex’'. No obstante, Mariella Zanetti le refutó diciendo que no tendría nada de malo. Video: América TV