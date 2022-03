Continúa la polémica por el Miss Perú La Pre. Luego de que varias exparticipantes denunciaran un supuesto fraude en el certamen por ubicar a las hijas de los famosos como finalistas, esta vez, la madre de una de las candidatas se comunicó con el programa de Magaly Medina para revelar que pagó cierta suma de dinero para que su hija sea parte del casting. Asimismo, expresó su molestia al mencionar que al inicio no sabían que Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huarac también serían parte de la competencia de belleza. “Todos los padres y todas las chicas debieron saber desde el inicio quiénes estaban en el concurso y si después de eso tú decides entrar, entonces tú sabes a qué te estas afrontando. Si no hay nada malo, ¿por qué no se dijo desde el principio?”, reclamó. “Nosotros pagamos 1.400 soles, en dólares son 350 dólares más IGV, algo así”, sostuvo.