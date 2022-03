Magaly elogia a Pamela Franco por no depender de Christian Domínguez: “La tiene clara”

Magaly Medina opinó sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez en la última edición de Magaly TV, la firme. Recordemos que la pareja está recibiendo constantemente comentarios sobre un supuesto próximo fin de su relación. Esto se debe a que el cantante de cumbia es conocido por dar fin a sus noviazgos casi a los tres años. “Es cierto. Uno no sabe qué puede pasar, cuánto va a durar el amor. Uno no tiene una bola mágica. Uno disfruta, pero, en el caso de Christian Domínguez, ha sido reiterativo en sus relaciones. Tres años puntuales y ya estaba mirando a otro lado, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe si encontró a su media naranja perfecta para él que antes no la habría encontrado?”, señaló Magaly. Además, la conductora felicitó la postura de Pamela sobre una eventual ruptura con Christian Domínguez: “Esta chica la tiene clara: ‘Si Christian me deja de querer, tampoco me voy a morir’. (…) Hay que tomarlo todo con ese tipo de naturalidad y tranquilidad”. Video: ATV.