Janet Barboza se burla de proceso estético de Anthony Aranda: “¿Quién lo va a pagar?”

Durante la presentación del programa “América hoy” de este jueves 17 de marzo, Brunella Horna mencionó el proceso estético de Anthony Aranda lo que no fue del agrado de Ethel Pozo. Sin embargo, Janet Barboza tomó la noticia para burlarse del bailarín. “¿Quién tiene un rostro nuevo?, ¿quién no tiene arrugas? (...) Anthony Aranda, ya se puso botox, ya se hizo un arreglo total en el rostro”, reveló. De inmediato, la ‘Rulitos’ enfatizó de manera sarcástica. “Y la gran pregunta es, ¿quién lo va a pagar?, ¿quién va a pagar el canje?”. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel prefirió no hablar del chico reality y anunció la presencia de la ‘Uchulú' en el set. Video: América TV.