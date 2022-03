Rompió su silencio. Isabel Acevedo ‘Chabelita’ fue consultada sobre las declaraciones de Christian Domínguez, quien dijo tiempo atrás que ella no quería que visite a su hijo en común con Karla Tarazona. “Sé que hice las cosas bien. No quiero tocarte ese tema, no te diré ni sí, ni no. Fui criada por mucho tiempo con mi padre biológico. Imagínate, tengo ese ejemplo, y qué te puedo decir”, dijo la joven. Así también, aseguró decir que no podría pedir que un padre se aleje de su hijo. Video: América TV.