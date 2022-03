“Esto es guerra”: Fabio Agostini tildó de “cobarde” a Jota Benz por hacer un reclamo en juego

Jota Benz está muy enfocado en la competencia entre los ‘combatientes’ y ‘guerreros’. Es por ello que cuando finalizó la competencia en la que se enfrentó con Facundo González no dudó en alertar sobre un error mínimo que hizo que pierdan el punto grupal. No obstante, lo que no esperó el cantante es que su compañero del equipo rival Fabio Agostini le diga “cobarde” por presentar una queja de ese tipo. Eso no fue todo, pues Patricio Parodi amenazó con estar más pendiente del cumplimiento de las normas para evitar que cualquier falta beneficie al equipo contrario.