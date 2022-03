El español Alejandro Sanz aseguró que no hay nadie con “el lápiz más afilado” que Residente, luego de que este lanzara una tiradera contra J Balvin.

Alejandro Sanz hizo una broma sobre el mediático enfrentamiento entre Residente y J Balvin a raíz de la tiradera que lanzó el puertorriqueño contra el reguetonero colombiano. “Creo que no hay nadie que tenga el lápiz más afilado que Residente en el mundo urbano... Salió Ruben Blades con un rap en el que decía: ‘El disco, swing, no se cuánto’, anunciando su disco. Entonces, yo saqué un video también y pensé: ‘Me voy a ahorrar el rap’ y directamente dije: ‘Con respecto a lo que ha pasado y lo que ha dicho Rubén Blades sobre Residente y J Balvin, ya están a la venta las entradas’”, comentó el español entre risas durante una entrevista que ofreció para el programa La resistencia, conducido por David Broncano. Video: Movistar Plus +