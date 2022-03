Samahara Lobatón no se molesta cuando la llaman ‘Miss Canje’: “Gratis no trabajo”

Samahara Lobatón se ha convertido en una de las figuras más populares de la farándula peruana; sin embargo, con la fama han llegado también las críticas. En más de una oportunidad, la influencer ha sido cuestionada por trabajar a base de canjes en redes sociales, tanto así que hasta le han dado el apodo de ‘Miss Canje’; no obstante, ella asegura no sentirse ofendida y hasta toma con humor este suceso. “Yo me río, porque la publicidad se paga acá, en China, en Jupiter, etc. Yo gratis no trabajo, valoro mi trabajo y si he llegado a marcas grandes es porque ‘chambeo‘ bien”, declaró ante las cámaras del programa “América Espectáculos”. Como se recuerda, la hija de Melissa Klug ha sido el blanco de bromas de parte de conductores de televisión por sus intercambios en Instagram y otras plataformas digitales. Video: América TV