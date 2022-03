Viviana Rivasplata quiere que muestren los resultados del Miss Perú La Pre: “Sería saludable”

Viviana Rivasplata se enlazó en vivo con el programa “América hoy” este miércoles 16 de marzo para mostrar su postura luego de que Marina Mora pidiera que se muestren los resultados del Miss Perú La Pre, tras la ola de críticas contra la organización del certamen. “No sé quiénes han sido (los jueces), pero creo que sería saludable que se muestren los resultados de las votaciones. En mi caso, como jurado, a mí nunca me han pedido que vote por tal chica, por algo me tienen como jurado especializado que sabe cuál es el perfil que debe tener un Miss Universo, Miss International, son diferentes chicas. Ha sucedido también que Jessica (Newton) no ha estado de acuerdo con el resultado (en referencia a concursos pasados)”, comentó. Video: América TV.