Viviana Rivasplata lamenta las críticas a las jóvenes del Miss Perú La Pre: “Están expuestas”

Viviana Rivasplata cuenta con una larga trayectoria en los certámenes de belleza. Ella no solo ha sido reina, también ha ejercido como jurado. Y, por tal motivo, lamentó las constantes críticas que están recibiendo, sobre todo, las ganadoras del Miss Perú La Pre. Además, resaltó la importante participación de los padres para que sus hijas no se vean afectadas por comentarios negativos. “Hay reglas en cada concurso. En esta oportunidad no lo sé muy bien, pero esas reglas deben estar pauteadas desde un inicio que había cuatro ganadoras y que se iban a diferentes concursos. Me da pena por lo que pasan las jovencitas porque aún no tienen el carácter formado. Ahí está el apoyo muy grande de los padres que permiten y quienes tienen que acompañarlas en todo este proceso porque siempre van a estar expuestas”, dijo para América hoy. Video: América Tv.