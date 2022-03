Carlos ‘Tomate’ Barraza indignado por críticas a su hija en redes: “Con mi hija no se metan”

Carlos ‘Tomate’ Barraza se presentó en el programa “En boca de todos” para comentar la trayectoria que tuvo Gaela Barraza en las pistas de modelaje y, a su vez, decidió defender a las finalistas del Miss Perú La Pre por las constantes críticas en redes sociales. “A mí díganme lo que quieran, yo ya estoy acostumbrado. No tengo ningún problema. Una raya más al tigre no me va a hacer ni más ni menos, y estoy bañado en aceite. Yo apechugo por mí, pero con mi hija y con las otras niñas no se metan ”, dijo el cantante. Además, él dio a conocer la incomodidad que se ha generado en su familia y los consejos que, junto a Daniuska Zapata, le dieron a su hija: “Tienes que estar preparada. (...) Prepárate para ganar, pero también prepárate para perder. Si vas a perder, sé una buena perdedora”. Video: América TV.