Siguen las tensiones en “Esto es guerra”. En la edición de este miércoles 16 de marzo del reality, Johanna San Miguel y María Pía Copello se enfrentaron una vez más. Esta vez, fiel a su estilo, la también actriz se mostró en descuerdo durante una de las competencias, y afirmó que en el programa ocurren algunas injusticias, en clara referencia al equipo de los ‘combatientes’. Estas declaraciones no fueron del agrado de la ex animadora infantil, quien no dudó en hablar fuerte y claro: “A nosotros no nos han regalado nada, Johanna, no hables cosas que no son. A ti te están regalando este juego, y el público lo sabe”, mencionó María Pía, mientras se enfrentaban Melissa Loza y Paloma Fiuza por un juego que les daría 300 puntos a su equipo. Tras ello, Johanna evitó responderle a su dupla y siguió con la competencia. Video: América TV