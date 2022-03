Magaly Medina sobre Deysi Araujo y su romance con juez: “Que no te vean la cara”

Magaly Medina opinó a cerca de la situación sentimental entre Deysi Araujo y el juez, luego de que este le fuese infiel con una joven de 18 años. La periodista tuvo varios comentarios sobre de la modelo y afirmó que ella se encontraría junto a él arreglando su ruptura: “Ahora, me dice mi reportero que está afuera de la casa de Deysi, que el tremendo juez está con ella adentro. Le debe estar pidiendo disculpas (...) No creo que nadie le tome el pelo. A menos que ella quiera”. Asimismo, le aconsejó a la exvedette que no se deje engañar por él: “Hombres. Si habrá confianza. Hay que averiguar bien Deysi, que no te vean la cara pues”. Video: ATV.