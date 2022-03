Jessica Newton lloró porque no ganó su favorita en el Miss Perú, según Viviana Rivasplata

Viviana Rivasplata sorprendió al dar a conocer que, en alguna oportunidad, Jessica Newton lloró cuando no ganó su candidata favorita en el Miss Perú. “Ha sucedido que Jessica no estaba de acuerdo con el resultado la he visto incluso derramar lágrimas porque salía una ganadora que no era su favorita, pero que al final la terminaba amando”, relató durante una entrevista para el programa América hoy. Por otro lado, la exreina de belleza recomendó que se hagan públicos los resultados del Miss Perú La Pre para que se pongan fin a las especulaciones sobre un presunto fraude dentro del certamen. Video: América TV