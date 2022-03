Janet Barboza recordó que cuando se presentó como jurado de concursos de belleza, algunos organizadores de estos certámenes le indicaron quién debería de ganar. Esto lo dijo durante un bloque del programa, en el que comentaban sobre la polémica generada tras los resultados del Miss Perú La Pre, donde se coronaron Kyara Villanella, Alondra Huarac, Mía Loveday y Gaela Barraza. ″Me ha pasado que me han dicho ‘tiene que ganar fulanito’. Los organizadores (me dijeron)”, reveló la conductora. Christian Domínguez reafirmó su comentario. Video: América TV.