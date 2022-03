Isabel Acevedo estuvo como invitada especial en la edición de este miércoles 16 de marzo del programa “En boca de todos”, donde habló sobre su relación. La afamada ‘Chabelita’ se mostró muy emocionada por el momento que está viviendo. Sin embargo, reveló que aún no piensa en dar un paso más con su pareja, cuando Tula Rodríguez le consultó sobre el tema del matrimonio. “Obvio, a quien no. (Me gustaría) casarme, tener hijitos, pero eso poco a poco. Todavía no estoy preparada para una situación así, pero sí me encantaría, obvio”. Asimismo, también halagó a su pareja, “Lo que me encanta de él es que tiene una mente mucho más abierta, me deja fluir”, mencionó la bailarina. Video: América TV