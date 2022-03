Elías Montalvo bromea sobre su estadía en México con su pareja: “Luis me mantiene”

Elías Montalvo parece estar bastante lejos de volver al Perú, ya que en las redes sociales se le ve muy cómodo en tierras mexicanas. Incluso, el exintegrante de “Esto es guerra” se animó a bromear sobre su estadía en dicho país, e indicó que su pareja, Luis Guzmán, lo mantiene durante este tiempo. “Obviamente pienso regresar a Perú. ¿A vivir en México? Pues sí, lo estoy haciendo ahora. Y ¿en qué trabajo? Me mantienen, pues, Luis me mantiene... no, mentira”, indicó entre risas tras una pregunta en su cuenta de Instagram, para luego poner a su novio ante sus seguidores. Video: Instagram.