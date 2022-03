Pese a que el Miss Perú La Pre llegó a su fin, los resultados finales siguen dando que hablar, ya que participantes del mismo certamen y otras figuras del espectáculo dieron a entender que los resultados estaban arreglados. Ante ello, este martes 15 de marzo, Nilver Huarac conversó con En boca de todos para destacar lo conseguido por su hija y para dejar en claro que no mantiene relación alguna con Jessica Newton. “Yo tomo esto (críticas) como parte de... porque no es la primera vez que soy testigo de este tipo de eventos. Yo no he tenido oportunidad de conocer a la señora Mónica Chacón ni a Jessica Newton”, expresó. Video: América TV.