Néstor Villanueva asegura que no sabe el verdadero motivo de su separación con Flor Polo

Néstor Villanueva contó este martes 15 de marzo en “En boca de todos” que no sabe cuáles han sido los verdaderos motivos de su ruptura con Flor Polo, quien anunció su separación a través de un comunicado a mediados de enero, luego de que el cantante de cumbia fuera captado en una fiesta en Chancay. “No se me ocurre una pregunta, he estado escuchando lo que estaba diciendo (en referencia a Reinaldo dos Santos), que cuando una relación se acaba de un momento a otro da que pensar sobre qué ha sucedido, y yo quiero saber también qué ha sucedido”, mencionó. Video: América Tv.