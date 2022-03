Néstor Villanueva afirma que Flor Polo se niega a conversar con él: “No tengo respuesta”

Néstor Villanueva se enlazó en vivo este martes 15 de marzo con “En boca de todos” para revelar que ha intentado contactar a Flor Polo con la finalidad de reconciliarse. No obstante, el cantante explicó que la madre de sus hijos no ha querido hablar con él. “Yo no abandoné la relación en ningún momento. He luchado por mi matrimonio, por mi familia, de todo de corazón. Lamentablemente, las cosas se escapan de las manos. Falta sentarnos y conversar. En una relación, yo creo que ambas personas deben de poner de su parte. La he buscado por todos lados para conversar y no he tenido una respuesta”, dijo. Video: América Tv.