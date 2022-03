Kyara Villanella revela cuál fue el consejo que le dio Keiko Fujimori tras constantes críticas

Kyara Villanella es una de las ganadoras del Miss Perú La Pre y, desde antes de saber los resultados, la adolescente ha recibido todo tipo de comentarios. No obstante, ella contó que recibió el consejo de su madre, Keiko Fujimori, quien le pidió que haga caso omiso a las críticas y mantenga siempre una postura de control. “Justo ayer (lunes 14 de marzo) estaba hablando con mi mamá sobre cómo los comentarios negativos pueden influir en mi salud mental y hacerme perder el control. Me recomendó que me controle con lo que diga (...) Me apena mucho todo lo que está pasando, pero no voy a renunciar ahora porque siento que puedo ayudar a muchas chicas”, comentó. Video: La República.