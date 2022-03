Fabio Agostini se asusta y desiste de reto de altura: “No puedo, me voy a romper la espalda”

En la reciente edición de Esto es guerra, Fabio Agostini protagonizó un tenso y escalofriante momento durante un circuito. El ‘guerrero’ siempre ha destacado por ser uno de los competidores más aguerridos; sin embargo, esta vez fue la excepción. El chico reality evidenció su nerviosismo y dijo estar muy asustado. “Quiero vérselo hacer a alguien primero (...) Hace tres años lo hacía, pero me asusté, lo iba a hacer sin mirar. ¿Cómo que no pasa nada? Si esto es un quinto piso al menos (…) No puedo, está muy alto, pienso que me voy a romper la espalda ”, manifestó el español. VIDEO: Esto es guerra