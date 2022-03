La reciente mudanza de Dalia Durán de Magdalena a Comas ha generado que distintas figuras del espectáculo critiquen a la cantante cubana al acusarla de querer “dar pena” y no trabajar tras denunciar que fue víctima de violencia de género por parte de John Kelvin. Esto no fue pasado por alto durante la extensa entrevista que se le hizo en “América hoy” este último martes. La modelo señaló que no es su intención sacar provecho y dejó en claro que trabaja para mantener a sus hijos. “No se trata de dar pena, yo no he dado pena y no ha sido mi intención dar pena. No es que yo no haya tenido trabajo, yo vengo trabajando hasta el mes de febrero”, indicó. Video: América.