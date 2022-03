Dalia Durán reveló que, desde que se mudó a Comas, la familia de John Kelvin no ve a sus hijos y no tiene contacto con ellos. En una entrevista con “América hoy”, la cantante cubana aclaró que la madre del intérprete de cumbia no le pagó su nuevo alquiler, sino que fue un préstamo hasta que ella pueda conseguir trabajo. “De acá para adelante yo me tengo que hacer cargo de todo, de la mensualidad. Fue un préstamo, en realidad, para que mis cosas no vayan a un depósito”, expresó. Video: América TV