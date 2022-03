Dalia Durán responde a Giuliana Rengifo: “Tiene que respetarme, yo no la tengo fácil”

Dalia Durán respondió a la cantante Giuliana Rengifo, quien la criticó por pedir ayuda en televisión cuando fue desalojada de su departamento y se mudó a Comas. La cubana le lanzó un fuerte mensaje, en que le aclaró que ha estado trabajando, pero su situación se complica porque no encuentra a una persona que le ayude con la crianza de sus cuatro hijos. “Para empezar, no la conozco y ella no me conoce a mí, nunca la he visto. Entiendo que es el medio, pero tiene que respetarme como mujer y madre. Yo no la tengo fácil, no tengo una mamá que me diga ‘vete a trabajar’ y ese dinero te lo ahorras en una nana”, expresó la esposa de John Kelvin. Video: América TV