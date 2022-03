Tilsa Lozano no descarta tener un hijo con Jackson Mora: “Si el matrimonio funciona”

Tilsa Lozano se presentó en “En boca de todos” para contar detalles de su boda con Jackson Mora, que se llevará a cabo en noviembre de este año. La modelo no descartó tener un hijo con el boxeador después de contraer matrimonio. Aclaró que no tendría problemas si desea, junto a su pareja, agrandar la familia. “Si el matrimonio funciona super bien y si nos provoca, por qué no. Uno puede tener hijos hasta los 40 y pico. Ambos hemos conversado el tema y es una posibilidad que está abierta”, expresó. Video: América TV